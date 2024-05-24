«Барселона» попрощалась с главным тренером «Барселона» уволила тренера клуба Хави Эрнандеса

Руководство «Барселоны» решило отправить в отставку главного тренера футбольной команды Хави Эрнандеса, сообщает пресс-служба испанского клуба. Воскресный матч в гостях против «Севильи» в рамках заключительного 38-го тура чемпионата Испании станет заключительным для наставника каталонцев.

Президент клуба Жоан Лапорта днем 24 мая провел беседу с Хави, в ходе которой специалисту разъяснили, что он не продолжит работу на своем посту. Предполагается, что новым наставником «Барселоны» станет бывший тренер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик. По данным издания Mundo Deportivo Флик подпишет контракт с каталонцами на два года 27 мая.

Хави занял пост главного тренера «сине-гранатовых» в конце 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом и обладателем Суперкубка Испании.

В середине апреля руководство московского футбольного клуба «Спартак» решило отправить в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля после того, как команда потерпела поражение от «Сочи». Команда поблагодарила специалиста за работу с лета 2022 года. Пресс-служба клуба отметила, что с ним красно-белые стали третьими в прошлом сезоне.

До этого экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов призвал уволить тренера «Спартака» после поражения команды в игре с петербургским клубом. В своем Telegram-канале спортсмен написал, что Абаскаль утратил мотивацию и хочет работать в другой стране.