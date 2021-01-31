«Барселона» подаст в суд на газету из-за контракта Месси

Фото: vk.com/newsbarca

Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси пришёл в ярость, когда узнал о публикации подробностей своего контракта с клубом. Теперь он твёрдо намерен покинуть «сине-гранатовых».

Как передаёт Football-espana, Лео уверен, что кто-то в клубе его предал. В разговоре с друзьями он назвал ситуацию позорной. Злость Месси легко понять: данные контракта являются конфиденциальной информацией и должны...