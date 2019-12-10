https://static.news.ru/photo/3cd8bfee-1bd5-11ea-81bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maurizio Borsari/Global Look Press

Первый игровой день заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов стал последним в нынешнем розыгрыше самого престижного еврокубка для двух грандов — итальянского «Интера» и голландского «Аякса».

Миланский «Интер» в группе F после пяти туров имел равное количество очков с немецкой «Боруссией» из Дортмунда, но, на своё несчастье, в заключительном поединке встречался — пусть и на своём поле — с досрочно занявшей первое место испанской «Барселоной». В итоге взять очки итальянцам не удалось — поражение 1:2 (1:1) оставило их на третьем месте, отправив в плей-офф Лиги Европы.

Авторами забитых мячей у каталонцев стали Карлес Перес (23-я минута) и Анссумане Фати (86-я). Единственный мяч в составе «нерадзурри» забил на 44-й минуте Ромелу Лукаку.

«Боруссия» свой шанс не упустила, победив дома чешскую «Славию» из Праги — 2:1 (1:1).

У дортмундцев гол (на 10-й минуте) и результативную передачу (на Юлиана Брандта на 61-й) записал на свой счёт Джейдон Санчо. В составе «Славии» на 44-й минуте отличился Томаш Соучек.

Получив за 11 минут (на 66-й и 77-й) две жёлтые карточки, досрочно покинул поле атакующий хавбек «Боруссии» Юлиан Вайгль. Но это не помешало «Боруссии» удержать победный счёт и с 10 очками занять второе место. На первом — «Барселона» (14 очков), «Интер» с семью перемещается в Лигу Европы. «Славия», набрав два очка, замкнула турнирную таблицу группы.

В квартете под литерой H за чертой участников кубковой стадии Лиги чемпионов остался прошлогодний полуфиналист турнира — амстердамский «Аякс». Голландцы в последнем туре на своём поле уступили испанской «Валенсии» — 0:1 (0:1).

Победу гостям принёс на 24-й минуте точный удар Родриго. В составе «летучих мышей» не было травмированного российского полузащитника Дениса Черышева.

В параллельном матче английский «Челси» в Лондоне взял верх над французским «Лиллем» — 2:1 (2:0). Голы Тэмми Абрахама (19-я минута) и Сесара Аспиликуэты (35-я) обеспечили британцам положительный результат. Мяч, забитый на 78-й минуте Лоиком Реми, никакого турнирного значения не имел.

В итоге в плей-офф Лиги чемпионов вышли «Валенсия» и «Челси», набравшие по 11 очков (испанцы стали первыми по личным встречам — 1:0 и 2:2). «Аякс» с десятью очками отправился в Лигу Европы. «Лилль» остался на четвёртом месте, набрав одно очко.

В группе Е действующий обладатель трофея — английский «Ливерпуль» (13 очков) — и итальянский «Наполи» (12) не оставили шансов австрийскому «Ред Булл Зальцбургу» (7). Бельгийский «Генк» (1 очко) давно лишился шансов на выход из группы.

В последнем туре «Ливерпуль» на выезде обыграл австрийских «быков» — 2:0 (0:0). Судьба матча решилась в течение одной минуты: Наби Кейта отличился на 57-й минуте, Мохамед Салах — на 58-й.

«Наполи» дома разгромил «Генк» — 4:0 (3:0). Польский форвард неаполитанцев Аркадиуш Милик оформил классический хет-трик в первом тайме, забив на 3-й, 26-й и 38-й (с пенальти) минутах. Бельгиец Дрис Мертенс, реализовав ещё один 11-метровый (на 74-й минуте), поставил точку в этой встрече.

Во второй игровой день (11 декабря) шестого тура Лиги чемпионов определятся два последних участника 1/8 финала Лиги чемпионов. Досрочно путёвки в эту стадию плей-офф завоевали французский «ПСЖ» и мадридский «Реал» (оба — группа А), немецкая «Бавария» и английский «Тоттенхэм» (группа B), ещё один британский клуб — «Манчестер Сити» (группа С) и итальянский «Ювентус» (группа D).

На вакантные места претендуют донецкий «Шахтёр», хорватское «Динамо» (Загреб) и итальянская «Аталанта» (группа С), а также мадридский «Атлетико» и немецкий «Байер» из Леверкузена (группа D). Кстати, именно с «Атлетико» в гостях сыграет свой последний матч в этой еврокомпании московский «Локомотив», уже потерявший все шансы даже на попадание в Лигу Европы.

Россия лишилась всех своих представителей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов: петербургский «Зенит» потерпел разгромное поражение от португальской «Бенфики» в Лиссабоне и не пробился даже в Лигу Европы, ранее писал NEWS.ru.