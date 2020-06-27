«Барселона» не смогла обыграть «Сельту» Смолова

Для Смолова забитый гол стал вторым в Ла Лиге: ранее он забил мяч в ворота мадридского «Реала». В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в десяти матчах чемпионата Испании. Спортсмен перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды зимой.
Ранее сообщалось, что испанский футбольный клуб «Сельта» готов выкупить российского нападающего Фёдора Смолова у московского «Локомотива» за €6 млн. Руководство «Сельты» готово заплатить за трансфер Смолова такую сумму, если команда сохранит прописку в Ла Лиге. Помимо этого, «Локомотив» сможет получить €2 млн в виде бонусных выплат, писал NEWS.ru.