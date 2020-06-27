«Барселона» не смогла обыграть «Сельту» Смолова

https://static.news.ru/photo/d7fe0a50-b898-11ea-83a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: RCCelta/twitter.com

Футбольный клуб «Сельта» из Виго сыграл вничью с «Барселоной» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе «Сельты» голы забыли российский нападающий Фёдор Смолов (50-я минута) и испанский форвард Яго Аспас (88). В составе команды гостей дубль оформил Луис Суарес (20; 67)

Для Смолова забитый гол стал вторым в Ла Лиге: ранее он забил мяч в ворота мадридского «Реала». В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в десяти матчах чемпионата Испании. Спортсмен перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды зимой.

Ранее сообщалось, что испанский футбольный клуб «Сельта» готов выкупить российского нападающего Фёдора Смолова у московского «Локомотива» за €6 млн. Руководство «Сельты» готово заплатить за трансфер Смолова такую сумму, если команда сохранит прописку в Ла Лиге. Помимо этого, «Локомотив» сможет получить €2 млн в виде бонусных выплат, писал NEWS.ru.