«Барселона» и «Челси» могут обменяться футболистами

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Клуб «Армавир» снялся с первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), заявил президент клуба Валентин Климко.

Вынужден сообщить, что в связи с тем, что ФК «Армавир» не может выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/21, включая аттестацию академии, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части...