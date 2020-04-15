«Барселона» и «Челси» могут обменяться футболистами

Испанский футбольный клуб «Барселона» и английский «Челси» могут обменяться футболистами во время летнего трансферного окна из-за финансовых трудностей на фоне пандемии коронавируса.
Команды обдумывают обмен полузащитников Филиппе Коутиньо и Н’Голо Канте, стоимость которых составляет примерно €70 млн, сообщает Mundo Deportivo.
Ранее NEWS.ru сообщал, что полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Жоау Мариу заинтересовал португальский клуб «Спортинг», который рассматривает его трансфер. «Спортинг» намерен выкупить у итальянского клуба Мариу, который является воспитанником португальского клуба.
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