https://static.news.ru/photo/e1ef1ec2-6eac-11ea-9dc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Руководство испанского футбольного клуба «Барселона» готово расстаться с восемью игроками основного состава.

Во время летнего трансферного окна клуб могут покинуть полузащитники Иван Ракитич и Артуро Видаль, вратарь Нето, защитники Самуэль Юмтити и Эктор Фирпо, полузащитник Филиппе Коутиньо и нападающий Мартин Брейтуэйт. Помимо этого, самой прибыльной продажей «Барселоны» летом может стать форвард Антуан Гризманн, сообщает Sport.es.

Отмечается, что продажа футболистов не является первоочередной задачей для «Барселоны». Они покинут клуб, если на них найдутся покупатели.

Ранее сообщалось, что нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси может покинуть команду в конце текущего сезона, если «гранатовые» не вернут форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, писал NEWS.ru.