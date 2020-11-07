«Барселона» готова расстаться с пятью футболистами ради Депая и Гарсии

https://static.news.ru/photo/8a7a145a-20ca-11eb-b543-fa163e074e61_660.jpg Мемфис Депай Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Испанская «Барселона» в скором времени расстанется с пятью футболистами. Это будет сделано для того, чтобы разгрузить платёжную ведомость и позволить себе трансферы игроков, которых хочет заполучить главный тренер команды Рональд Куман.

По информации Mundo Deportivo, специалист провёл встречу с руководством клуба, на которой обозначил необходимость трансферов «на выход». Сообщается, что он более не рассчитывает на Мартина Брайтвайта, Карлоса Аленью, Усмана Дембеле, Хуниора Фирпо и Самюэля Юмтити.

Основная причина расставания с футболистами заключается в том, что «Барса» рассчитывает приобрести форварда «Лиона» Мемфиса Депая и защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию. В случае успешной кампании по покупке желаемых игроков, обозначенная пятёрка не будет иметь шансы на попадание в основу.

После шести матчей испанского первенства «Барселона» набрала 8 очков и идёт на 12-м месте в турнирной таблице. В субботу 7 ноября она встретится с «Бетисом», матч начнётся в 18:15 по московскому времени.

Ранее NEWS.ru сообщал, что "сине-гранатовые" готовы предложить своему лидеру Лионелю Месси новый контракт, но он не сможет получать прежнюю зарплату в клубе после подписания соглашения. Предложение по окладу футболисту, выступающему за «блауграну» с 2003 года, будет скромнее нынешнего.