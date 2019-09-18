https://static.news.ru/photo/4e2cea24-d993-11e9-a289-fa163e074e61_660.jpg Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Испанская «Барселона» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов сумела добиться лишь нулевой ничьей в выездном поединке с дортмундской «Боруссией».

В стартовом составе каталонцев отсутствовал Лионель Месси, едва оправившийся от травмы. Лидер «Барсы» появился на поле лишь на 59-й минуте, выйдя на замену.

Чемпион Испании мог и проиграть в этой встрече, если бы атакующий полузащитник хозяев Марко Ройс на 57-й минуте реализовал пенальти. Однако немецкий голкипер «сине-гранатовых» Марк-Андре Тер Штеген сумел отразить удар соотечественника с 11-метровой отметки и сохранить ничейный счёт.

В другом матче группы F Лиги чемпионов итальянский «Интер» в Милане сумел уйти от поражения от пражской «Славии» (1:1), писал ранее News.ru.