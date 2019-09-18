Испанская «Барселона» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов сумела добиться лишь нулевой ничьей в выездном поединке с дортмундской «Боруссией».
В стартовом составе каталонцев отсутствовал Лионель Месси, едва оправившийся от травмы. Лидер «Барсы» появился на поле лишь на 59-й минуте, выйдя на замену.
Чемпион Испании мог и проиграть в этой встрече, если бы атакующий полузащитник хозяев Марко Ройс на 57-й минуте реализовал пенальти. Однако немецкий голкипер «сине-гранатовых» Марк-Андре Тер Штеген сумел отразить удар соотечественника с 11-метровой отметки и сохранить ничейный счёт.
В другом матче группы F Лиги чемпионов итальянский «Интер» в Милане сумел уйти от поражения от пражской «Славии» (1:1), писал ранее News.ru.