https://static.news.ru/photo/734ae636-365d-11ea-8dbb-fa163e074e61_660.jpg Кике Сетьен Фото: Maria Jose Segovia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Испанский специалист Кике Сетьен стал новым главным тренером футбольного клуба «Барселона». Пост освободился после того, как по обоюдному согласию был расторгнут контракт с Эрнесто Вальверде.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 61-летним Сетьеном будет подписано 14 января. Оно рассчитано до лета 2022 года. Сразу после подписания контракта на стадионе «Барселоны» состоится его первая пресс-конференция в новом качестве.

Последним клубом Сетьена был испанский «Бетис». Специалист ушёл из него после окончания сезона-2018/19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший капитан футбольного клуба «Барселона» Хави Эрнандес и главный тренер «Аль-Садда» отказался возглавить бывшую команду. Одна из причин — желание экс-полузащитника выстроить работу в катарском коллективе с нуля, то есть провести с командой предсезонную подготовку. Кроме того оказалось, что 39-летний футболист не готов принимать «сине-гранатовых» в середине текущего сезона на фоне неудовлетворительных результатов клуба.