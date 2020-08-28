Актёр Баринов не верит в победу «Локомотива» над «Зенитом»

Актёр и болельщик футбольного клуба «Локомотив» Валерий Баринов считает, что «железнодорожники» не смогут победить петербургский «Зенит» в воскресной встрече в рамках шестого тура Российской премьер-лиги.
Судя по последним играм, у «Локомотива» нет шансов на победу. «Зенит» будет зол, а в «Локомотиве» злить некому, поэтому, проверим, кто будет играть. Но думаю, что выиграют гости, — сказал Баринов корреспонденту NEWS.ru.
Встреча состоится на «РЖД Арене» в 16:00 по московскому времени. Сам актёр присутствовать на матче не будет.
На игру не пойду. Я вообще пока на стадион не хожу. Когда со «Спартаком» на «Открытие Арене» играли ребята, был, — заключил он.
Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Баринов перенёс операцию на крестообразной связке колена. Операция проходила в одной из клиник Рима. игрока выпишут из клиники через несколько дней, затем он начнёт первый этап реабилитации в итальянской столице, после чего вернётся в расположение команды, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен