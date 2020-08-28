Актёр Баринов не верит в победу «Локомотива» над «Зенитом»

https://static.news.ru/photo/b1c81ab6-e934-11ea-8473-fa163e074e61_660.jpg Валерий Баринов Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Актёр и болельщик футбольного клуба «Локомотив» Валерий Баринов считает, что «железнодорожники» не смогут победить петербургский «Зенит» в воскресной встрече в рамках шестого тура Российской премьер-лиги.

Судя по последним играм, у «Локомотива» нет шансов на победу. «Зенит» будет зол, а в «Локомотиве» злить некому, поэтому, проверим, кто будет играть. Но думаю, что выиграют гости, — сказал Баринов корреспонденту NEWS.ru.

Встреча состоится на «РЖД Арене» в 16:00 по московскому времени. Сам актёр присутствовать на матче не будет.

На игру не пойду. Я вообще пока на стадион не хожу. Когда со «Спартаком» на «Открытие Арене» играли ребята, был, — заключил он.

Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Баринов перенёс операцию на крестообразной связке колена. Операция проходила в одной из клиник Рима. игрока выпишут из клиники через несколько дней, затем он начнёт первый этап реабилитации в итальянской столице, после чего вернётся в расположение команды, писал NEWS.ru.