Баринов не считает «Локомотив» фаворитом в борьбе за серебро РПЛ

Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Спортивный журналист Алексей Андронов прокомментировал информацию о том, что один из судей последнего матча «Спартака» причастен к игре на тотализаторе.

Всё больше ходит слухов о том, что этим арбитром является Сергей Лапочкин-младший. Если это окажется правдой, то это будет очень неприятный удар по российскому судейству, — написал Андронов в своём...