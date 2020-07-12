Баринов не считает «Локомотив» фаворитом в борьбе за серебро РПЛ

Народный артист России и известный болельщик футбольного клуба «Локомотив» Валерий Баринов считает, что успех московской команды на финише Российской премьер-лиги (РПЛ) зависит от ошибок соперников.
Теперь всё зависит от «Краснодара», как ни странно, от ЦСКА. А от нас инициатива ушла. Мы уже не фавориты в этой гонке. Мы идем ноздря в ноздрю, — цитирует Баринова РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что минимум у трёх игроков футбольного клуба «Уфа» подозревают коронавирус после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Перед игрой тесты всех футболистов показали отрицательные результаты, однако через три дня по меньшей мере у трёх игроков подозревают коронавирус, писал NEWS.ru.