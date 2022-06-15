Бакаев стал футболистом «Зенита»

Фото: vk.com/fcsm_official

Зелимхан Бакаев

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев подписал контракт с петербургским «Зенитом», сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева. Функционер не раскрыл финансовых деталей и не сказал, на какой срок заключено соглашение.

25-летнй игрок присоединился к команде на правах свободного агента. Его последним клубом был московский «Спартак».

Бакаев объявил об уходе из «Спартака» 29 июня. Это произошло после финального матча Кубка России против «Динамо», в котором красно-белые одержали победу со счетом 2:1. Полузащитник весь матч находился на скамейке запасных.

Бакаев является воспитанником «Спартака». Он также выступал на правах аренды за тульский «Арсенал».