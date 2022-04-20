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Футбол

Бакаев рассказал, какой подарок обещал ему Джикия за гол

Бакаев заявил, что Джикия ему пообещал два миллиона рублей за три гола в ворота «Спартака»
22:47, 20 апреля 2022
Бакаев рассказал, какой подарок обещал ему Джикия за гол Зелимхан Бакаев Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от матча против ЦСКА и рассказал, какой подарок ему обещал капитан команды Георгий Джикия. Красно-белые одолели «армейцев» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Бакаев.

Что могу сказать болельщикам? Выиграли в очень важном матче. Болельщики могут нас простить за сезон. Надо теперь выиграть полуфинал и финал. Это был очень эмоциональный матч. Настрой был сумасшедший. Матча равного не было точно. Мы доминировали. Даже без удаления мы доминировали бы. Мой жест в сторону трибун? Это был ответ Языджи (ранее, когда турок забил гол на стадионе «Спартака», он пробежал вдоль фанатской трибуны, приложив руку к уху. — NEWS.ru). Мне бы хотелось, чтобы в полуфинале нашим соперником было «Динамо», — заявил Бакаев.

Также футболист рассказал об обещанном подарке от капитана:

— Правда, что Джикия обещал вам два миллиона за три гола в этом матче?

— Да.

— Что-нибудь за один гол получите?

— Нормально всё будет.

Бакаев в матче с ЦСКА отличился с пенальти на 21-й минуте. В полуфинале Кубка России «Спартак» сыграет с владикавказской «Аланией».

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