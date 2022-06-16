Бакаев отреагировал на высказывание жены владельца «Спартака» в свой адрес Футболист Бакаев заявил, что он честен перед собой и перед теми, с кем играл

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев отреагировал на высказывание Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, в свой адрес. Он заявил, что честен перед собой и теми, с кем играл, пишет «Спорт день за днем». Ранее Салихова заявила, что санкт-петербургский клуб подставил Бакаева, а также пожелала футболисту «поскорее освоиться в мурзилкиных рядах».

Это уже прошлая история. Кто бы что за меня ни говорил, я уже все сказал. Я за свои слова отвечаю, то, что я сказал, — чистая правда. А про остальное... не хочу ворошить прошлое. Пусть говорят что хотят. Я честен перед собой и перед тем, где я играл, — цитирует Бакаева издание.

Футболист объявил об уходе из «Спартака» 29 июня. Это произошло после финального матча Кубка России против «Динамо», в котором красно-белые одержали победу со счетом 2:1. Полузащитник весь матч находился на скамейке запасных.

Бакаев является воспитанником «Спартака». 15 июня «Зенит» объявил о подписании футболиста.