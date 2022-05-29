Бакаев объявил об уходе из «Спартака» после победы над «Динамо»

Зелимхан Бакаев / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Полузащитник Зелимхан Бакаев объявил об уходе из ФК «Спартак». Своё решение он озвучил после победы в Кубке России. Слова 25-летнего игрока приводит «Спорт-Экспресс».

Я ухожу. Это был мой прощальный матч, — сказал Бакаев.

«Спартак» 29 мая обыграл «Динамо» со счётом 2:1 в финале Кубка России и стал обладателем этого трофея впервые с 2003 года.

О том, что Бакаев уйдёт из «Спартака» в «Зенит», сообщалось 19 мая. За московский клуб Зелимхан провёл 104 матча и забил 14 голов. В нынешнем сезоне Бакаев не забил ни одного мяча в российской Премьер-лиге, сыграв в 25 матчах.