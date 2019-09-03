Юрист SILA International Lawyers Михаил Прокопец рассказал о возможностях полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева быть заявленным в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) после освобождения из-под стражи.

Контракт Мамаева до сих пор не расторгнут, а окно закрылось вчера. Так что, к сожалению, до зимы Павел не сможет заявиться, — приводит слова Прокопец Sport24.ru. Суд 6 сентября рассмотрит...