Генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко хотел перейти в стан «армейцев», но чешский клуб не пошёл навстречу.
Мы не договорились по Комличенко, чешский клуб не пошёл навстречу — это их право. Они посчитали, что наше предложение, в той или иной степени, им неинтересно. Сам игрок хотел к нам перейти, были близки к этому, — приводит слова Бабаева «Чемпионат».
Гендиректор добавил, что руководство «Млады» заняло жёсткую позицию в переговорах по нападающему сборной России.
Ранее руководство «Млады Болеслав» выступило с заявлением относительно Комличенко, писал News.ru.