Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что контракт с игроком команды Константином Кучаевым будет продлён в ближайшее время.
Мы в финальной стадии переговоров, в ближайшие дни всё подпишем, —
цитируетБабаева РИА Новости.
Он также отметил, что клуб рассчитывает на приобретение новых футболистов во время зимнего трансферного окна.
Кучаев является воспитанником ЦСКА, в текущем сезоне он провёл 24 матча за московскую команду. Действующий контракт Кучаева действует до конца сезона-2019/20.
Ранее казанский футбольный клуб «Рубин» расторг контракт с наставником команды Романом Шароновым и его тренерским штабом, писал NEWS.ru.
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