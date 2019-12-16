https://static.news.ru/photo/1b2a9fa2-2026-11ea-b057-fa163e074e61_660.jpg Константин Кучаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что контракт с игроком команды Константином Кучаевым будет продлён в ближайшее время.

Мы в финальной стадии переговоров, в ближайшие дни всё подпишем, — цитирует Бабаева РИА Новости.

Он также отметил, что клуб рассчитывает на приобретение новых футболистов во время зимнего трансферного окна.

Кучаев является воспитанником ЦСКА, в текущем сезоне он провёл 24 матча за московскую команду. Действующий контракт Кучаева действует до конца сезона-2019/20.

Ранее казанский футбольный клуб «Рубин» расторг контракт с наставником команды Романом Шароновым и его тренерским штабом, писал NEWS.ru.