Азмун заявил, что готов умирать за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, который согласовал контракт с немецким «Байером», сообщил, что ещё три месяца будет умирать за «Зенит». Он заявил о готовности даже отправиться во вторую команду, если будет такая необходимость. Своими мыслями футболист поделился во время прямого эфира в Instagram.

Ещё три месяца я буду умирать за «Зенит», без проблем. Поеду со второй командой, с первой. Они хотят со второй командой, я поеду, господи, — сказал футболист.

22 января Сердар Азмун согласовал контракт с немецким «Байером» до 2027 года. 27-летний футболист присоединится к команде летом 2022 года после окончания срока действия контракта с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Урал» договорились о переходе защитника Арсена Адамова в стан команды из Северной столицы. Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2025/26.