Азербайджанский ФК «Нефтчи» бесплатно получил бразильца ценой в €3 млн Азербайджанский ФК «Нефтчи» бесплатно получил бразильца Андре Синъясики ценой в €3 млн

Фото: Bailey Hillesheim/Zuma\TASS

Андре Синъясики

Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» бесплатно подписал бразильского нападающего Андре Синъясики, игравшего за американский «Шарлотт», передает агентство Report. Футболист смог получить статус свободного агента в американской лиге MLS, чтобы перейти в новую команду. Он подписал контракт на два года.

Игрок очень хотел поработать с новым тренером «Нефтчи» Адрианом Муту, из-за чего отказался от предложения из турецкой Суперлиги. Transfermarkt оценивает Синъясики в €3 млн. Report отмечает, что получить такого игрока бесплатно — это большой успех трансферной политики «Нефтчи».

В июле семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси перешел в американский «Интер Майами» из французского ПСЖ. NEWS.ru изучил, как аргентинец живет в США и с кем общается в новой команде. Квартиру в Майами Месси купил еще в 2019 году, когда играл в «Барселоне». Его апартаменты находятся в 60-этажном небоскребе Porsche Design Tower с видом на Атлантический океан. Сам дом расположен в 30 метрах от пляжа.

3 августа бразильский форвард Малком перешел из петербургского «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль». Бывший футболист российского клуба Андрей Кобелев назвал Малкома лучшим игроком чемпионата России прошлого года и посчитал его переход потерей для РПЛ.