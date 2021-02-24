«Аякс» официально объявил о возвращении Промеса в «Спартак»

https://static.news.ru/photo/b850240e-76a2-11eb-aa56-96000091f725_660.jpg Фото: Эдгар Брещанов/wikipedia.org

Амстердамский «Аякс» официально подтвердил информацию о достигнутой договорённости с московским «Спартаком» по переходу 29-летнего полузащитника Квинси Промеса в российский клуб. Нидерландская команда получит компенсацию в размере €8,5 млн.

При этом, как уточняется, размер выплаты может быть увеличен до €11 млн за счёт различных бонусов.

Квинси Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, за это время он провёл за «красно-белых» 135 матчей и забил 66 мячей. Со «Спартаком» он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны. До перехода в «Аякс» спортсмен играл за испанскую «Севилью». В активе Промеса также семь голов в 47 матчах за сборную Нидерландов.

NEWS.ru писал, что футболист уже отправился в Россию на самолёте. Приехать как можно быстрее его попросил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обратился к Промесу с призывом поскорее присоединиться к «красно-белым».