«Аякс» официально объявил о возвращении Промеса в «Спартак»

Амстердамский «Аякс» официально подтвердил информацию о достигнутой договорённости с московским «Спартаком» по переходу 29-летнего полузащитника Квинси Промеса в российский клуб. Нидерландская команда получит компенсацию в размере €8,5 млн.
При этом, как уточняется, размер выплаты может быть увеличен до €11 млн за счёт различных бонусов.
Квинси Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, за это время он провёл за «красно-белых» 135 матчей и забил 66 мячей. Со «Спартаком» он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны. До перехода в «Аякс» спортсмен играл за испанскую «Севилью». В активе Промеса также семь голов в 47 матчах за сборную Нидерландов.
NEWS.ru писал, что футболист уже отправился в Россию на самолёте. Приехать как можно быстрее его попросил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.
Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско