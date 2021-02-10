«Аякс» не заявил Промеса на матч из-за его скорого перехода в «Спартак»

https://static.news.ru/photo/d2653c54-6b89-11eb-b562-96000091f725_660.jpg Фото: via www.imago-images.de

Полузащитник амстердамского «Аякса» Квинси Промес не попал в заявку на матч четвертьфинала Кубка Нидерландов против ПСВ. Как утверждает De Telegraaf, такое решение тренерского штаба связано со скорым переходом игрока в московский «Спартак».

Возвращение Квинси в стан «красно-белых» является одной из самых обсуждаемых тем среди российских любителей футбола. Неоднократно СМИ сообщали, что Промес находится в шаге от переезда в Москву, однако договорённость пока так и не достигнута. По некоторым данным, «Аякс» намерен получить за футболиста больше, чем предлагает «Спартак».

В московском клубе также подтверждали интерес к Промесу и выражали надежду на успешное завершение сделки. Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун 6 февраля сообщил, что «красно-белые» своё предложение сделали и ждут ответа «Аякса». По данным СМИ, трансфер Промеса обойдётся 10-кратным чемпионам России в сумму от €7,5 млн до €10 млн. Назывались, впрочем, и более высокие цифры.

Вместе с тем, как пишет издание, в Амстердаме на Квинси уже не рассчитывают. Клуб намерен закрыть сделку со «Спартаком».

У Квинси Промеса, похоже, нет будущего в «Аяксе». Источники в клубе подтверждают, что Эрик тен Хаг (главный тренер «Аякса». — NEWS.ru) оставил его вне заявки на матч, — говорится в материале.

Как ранее писал NEWS.ru, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в разговоре с журналистами высказался по поводу перехода Квинси Промеса. Он отметил, что с нетерпением ждёт игрока, чтобы скорее начать работать с ним.