https://static.news.ru/photo/844ee9da-6152-11ea-af41-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Урал»/vk.com

Футбольный клуб «Сочи» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:0.

В составе победителей мячи забили полузащитники Андрей Мостовой (35-я минута) и Кирилл Заика (63).

На данный момент «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 25 очков. «Сочи» замыкает таблицу, набрав 18 очков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что московский футбольный клуб «Динамо» на домашнем стадионе обыграл «Тамбов» со счётом 1:0 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).