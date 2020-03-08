Футбольный клуб «Сочи» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:0.
В составе победителей мячи забили полузащитники Андрей Мостовой (35-я минута) и Кирилл Заика (63).
На данный момент «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 25 очков. «Сочи» замыкает таблицу, набрав 18 очков.
Ранее NEWS.ru писал о том, что московский футбольный клуб «Динамо» на домашнем стадионе обыграл «Тамбов» со счётом 1:0 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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