https://static.news.ru/photo/a27bf650-631e-11ea-9a70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cathrin Maller /M.i.S./imago-images.de/Global Look Press

Итальянская «Аталанта» из Бергамо и немецкий «РБ Лейпциг» в ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов снова обыграли своих соперников и вышли в четвертьфинал турнира.

«Аталанта» в гостях вырвала волевую победу у испанской «Валенсии» — 4:3 (2:1).

У гостей все четыре мяча забил словенский форвард Йосип Иличич (на 3-й и 43-й минутах — с пенальти, на 71-й и 82-й — с игры).

В составе хозяев дубль оформил Кевин Гамейро (на 21-й и 51-й минутах), ещё один мяч забил Ферран Торрес (67-я).

На 74-й минуте на замену в составе испанского клуба вышел полузащитник сборной России Денис Черышев.

Встреча прошла без зрителей в целях предотвращения дальнейшего распространения эпидемии коронавируса.

В первом поединке «Аталанта» разгромила «Валенсию» — 4:1, таким образом, общий счёт по сумме двух матчей — 8:4 в пользу клуба из Бергамо.

В другом матче игрового дня «РБ Лейпциг» на своём поле одержал крупную победу над английским «Тоттенхэмом» — 3:0 (2:0).

В первой половине встречи в течение 11 минут дубль оформил Марсель Забитцер (голы на 10-й и 21-й минутах), после перерыва преимущество хозяев закрепил Эмиль Форсберг (87-я).

В первом поединке в Лондоне клуб из Лейпцига также вышел победителем (1:0), и по сумме двух матчей преимущество немецкого клуба не вызвало сомнений — 4:0.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским клубом «Пари Сен-Жермен» и немецкой «Боруссией» из Дортмунда пройдёт при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса, писал ранее NEWS.ru.