https://static.news.ru/photo/619dabe8-20d3-11ea-bb60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) за организацию договорных матчей отстранила 25 игроков из шести клубов от любой деятельности, связанной с футболом, говорится на официальном сайте федерации.

Были рассмотрены спорные эпизоды в матчах с участием трёх клубов первого дивизиона чемпионата Азербайджана и трёх команд региональной лиги. Сообщается, что получена информация от УЕФА, по итогам которой было принято решение дисквалифицировать 25 футболистов, замешанных в организации договорных матчей. Также санкциям подверглись функционеры клубов.

Больше всего было дисквалифицировано в клубе «Агсу» (14 футболистов, исполнительный директор, тренер вратарей и сотрудник клуба). По семь игроков в клубе «Туран-Товуз» и по одному из клубов «Успех», «Агсу-Сити» и «Альянс».

Сообщается, что правоохранительные органы продолжат расследование этого, а все подозреваемые могут подать в арбитражный суд.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Бельгии, Испании, Франции и США расследуют дело о договорных матчах в теннисе. Под подозрение попали почти 135 спортсменов, писал NEWS.ru.