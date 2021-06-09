Арустамян не сможет работать на матчах Евро-2020 в Баку

https://static.news.ru/photo/f3d5415c-c9c8-11eb-bfd4-96000091f725_660.jpg Нобель Арустамян Фото: instagram.com/nobel_arustamyan

Спортивный комментатор Нобель Арустамян не будет работать на матчах чемпионата Европы — 2020 по футболу, которые пройдут в Баку. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Арустамян на игры в Баку аккредитацию не получил. В Азербайджан он приехать не сможет, — сообщил дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

Однако сам журналист ранее заявил, что не планировал посещать столицу Азербайджана этим летом. Он хотел «работать в других городах».

Ранее Арустамяну было отказано в аккредитации на Евро в конце мая, однако официальной огласке информация была предана несколько дней назад. Известно, что недопуск до спортивного события произошёл из-за Баку. Как сообщил президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов 9 июня, телекомментатор неоднократно нарушал законы республики и незаконно посещал оккупированные районы Азербайджана.

Однако утром стало известно, что УЕФА утвердил кандидатуру телекомментатора на матчи Евро-2020. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своём Telegram-канале отреагировала на данную информацию.