Артём Ребров объявил о завершении профессиональной карьеры

Бывший форвард «Милана», экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил клуб итальянской Серии А «Дженоа». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Бывший форвард «Милана», экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил клуб итальянской Серии А «Дженоа». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2024...