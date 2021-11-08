Артём Ребров объявил о завершении профессиональной карьеры

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Михаил Щипанов
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Бывший форвард «Милана», экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил клуб итальянской Серии А «Дженоа». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Бывший форвард «Милана», экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил клуб итальянской Серии А «Дженоа». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
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