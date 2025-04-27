Артем Дзюба забил гол и установил новый рекорд Артем Дзюба забил 239-й гол в третьем матче подряд в РПЛ и обновил свой рекорд

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Роберто Фернандес (Акрон), Артем Дзюба (Акрон) и Солтмурад Бакаев (Акрон) в матче 26-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба отличился голом в третьем матче подряд, обновив собственный рекорд по количеству мячей среди российских футболистов, сообщает «Матч ТВ». В игре 26-го тура Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок» он открыл счет на 12-й минуте встречи.

Забитый мяч стал для Дзюбы 239-м в профессиональной карьере. Спортсмен продолжает удерживать звание одного из самых результативных российских футболистов.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказал мнение, что рекорд Дзюбы как лучшего бомбардира в истории российского футбола не заслуживает государственной награды. По словам парламентария, его достижение соответствует спортивным регламентам, но не является «сверхъестественным», хотя и заслуживает уважения за превзойденный рекорд Александра Кержакова.

До этого глава совета директоров футбольного «Динамо» Дмитрий Гафин пожелал пригласить хоккеиста Александра Овечкина сыграть за команду в одном матче. Напомнив, что в 2022 году Овечкин уже выходил на поле за «Динамо» в товарищеской игре, Гафин подчеркнул, что не может вмешиваться в дела хоккейного клуба, но хотел бы снова увидеть звезду НХЛ в футбольной форме.