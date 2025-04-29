Аршавин заявил о вреде Fan ID для клубов Андрей Аршавин заявил, что Fan ID мешает клубам РПЛ зарабатывать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрет на продажу пива на стадионах и Fan ID мешают командам зарабатывать, заявил изданию «Татар-информ» экс-футболист российской сборной Андрей Аршавин. По его словам, Российскую премьер-лигу без госфинансирования можно закрывать.

Если бы этих ограничений не было, клубы могли бы зарабатывать больше, и государственное финансирование могло бы уменьшиться. Но все сделано, — сказал Аршавин.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в эксклюзивном интервью NEWS.ru назвал закон о Fan ID необходимой мерой безопасности на футбольных стадионах. По его словам, на данный момент невозможно отменить паспорт болельщика, но это может произойти с нормализацией обстановки, когда «в обществе наступит тишина».

До этого в пресс-службе партии «Новые люди» сообщили NEWS.ru, что вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков работает над законопроектом об отмене Fan ID. В начале декабря прошлого года Госдума отклонила законопроект об отмене паспорта болельщика. По словам члена комитета Госдумы по спорту Дмитрия Свищева, безопасность на стадионах превыше всего, поэтому идея об отказе от Fan ID не была поддержана правительством.