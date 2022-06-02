Аршавин рассказал, когда российские клубы вернутся в Лигу чемпионов Футболист Аршавин не верит, что российские клубы сыграют в следующем сезоне в Лиге чемпионов

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Андрей Аршавин

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением относительно возвращения российских клубов в еврокубки. Аршавин считает, что в следующем сезоне наши команды тоже не выступят в Лиге чемпионов, передаёт «РБК-Спорт».

Шансы минимальны. Даже если там принято будет решение, что наши клубы каким-то чудом будут участвовать, я не представляю, как мы станем играть. Думаю, в данной ситуации все команды будут всячески показывать своё нежелание играть с нами. <...> Я не верю, что мы сыграем в следующем сезоне Лиги чемпионов, — сказал Аршавин.

Российские клубы и сборные не участвуют в международных соревнованиях с конца февраля, когда началась спецоперация на территории Украины. 2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить российские клубы и сборные от участия во всех соревнованиях под своей эгидой.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин высказался о ситуации с отстранением российских клубов от международных соревнований. Он допустил, что российские клубы не вернутся в еврокубки.