Аршавин рассказал, что «Зенит» хотел обменять его на Месси

https://static.news.ru/photo/26645c96-a276-11ea-913f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» Андрей Аршавин рассказал, что его хотели обменять на нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси.

Когда мной интересовалась «Барса», «Зенит» якобы ответил, что обменяют меня только на Месси. Не знаю, насколько это правда, но факт есть факт — в «Барселону» меня не отпустили, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее руководство испанского футбольного клуба «Барселона» назвало имена шести футболистов, которые точно не покинут команду во время летнего трансферного окна. В список «неприкасаемых» вошли вратарь Марк-Андре тер Штеген, защитник Жерар Пике, полузащитник Френки де Йонг и нападающие Лионель Месси, Антуан Гризманн и Ансу Фати. Остальных игроков команды «Барселона» готова продать, писал NEWS.ru.