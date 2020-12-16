Аршавин рассказал, чего ждать от предстоящего матча «Спартака» с «Зенитом»

https://static.news.ru/photo/b13f8b4a-3fa3-11eb-b95e-fa163e074e61_660.jpg Андрей Аршавин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, чего ждать от предстоящего матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака».

Газизов сказал, что «Спартак» бросит перчатку «Зениту»? Получилось? Как сказать. С одной стороны, «Зенит» и «Спартак» — конкуренты. На данный момент навязывает «Спартак» борьбу, может быть, перчатку мы увидели. Другое дело, поднимем её или нет, — отметил Аршавин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Бывший футболист «Зенита» также добавил, что в настоящее время в российском футболе очень сильно подогревается публика, все хотят уязвить своего конкурента. По его словам, «противостояние на поле должно подогреваться и вне поля».

Встреча «Спартака» и «Зенита» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 20:00 мск. Подопечные Сергея Семака находятся на первом месте турнирной таблицы. В активе команды 38 очков. «Красно-белые» расположились на второй позиции с отставанием на три балла.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники московского футбольного клуба «Спартак» применят видеорегистраторы на матче 19-го тура Российской премьер-лиги против петербургского «Зенита».

Такое решение принято на фоне инцидента в матче с «Сочи».