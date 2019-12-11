https://static.news.ru/photo/34a39610-1c06-11ea-ac26-fa163e074e61_660.jpg Андрей Аршавин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший нападающий сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна» после неудачного выступления российских клубов в еврокубках.

Сторонники перехода на систему «осень-весна» говорили, что у нас не будет такого перерыва и наши клубы будут великолепно выступать в Европе. Оказалось, что нет. По-моему, результаты даже ухудшились. Вторая лига вообще умирает, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Он заявил, что необходимо рассмотреть возможность перехода к предыдущему формату.

Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» в гостях уступил португальской «Бенфике» со счётом 0:3 (0:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов, писал NEWS.ru.