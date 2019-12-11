Бывший нападающий сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна» после неудачного выступления российских клубов в еврокубках.
Сторонники перехода на систему «осень-весна» говорили, что у нас не будет такого перерыва и наши клубы будут великолепно выступать в Европе. Оказалось, что нет. По-моему, результаты даже ухудшились. Вторая лига вообще умирает, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Он заявил, что необходимо рассмотреть возможность перехода к предыдущему формату.
Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» в гостях уступил португальской «Бенфике» со счётом 0:3 (0:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов, писал NEWS.ru.
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