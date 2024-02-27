Аршавин ответил, почему не поинтересовался у Путина про Fan ID Аршавин: про Fan ID у Путина спросят другие собеседники наедине

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Андрей Аршавин

Бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин объяснил, что не стал интересоваться у президента России Владимира Путина по поводу Fan ID, так как об этом смогут спросить другие люди, которые будут разговаривать с главой государства наедине. В разговоре с «РБ Спорт» спортсмен подчеркнул, что его интересовало именно возможное создание российского аналога компьютерного симулятора FIFA.

Почему я не спросил у Владимира Путина про Fan ID? Еще раз говорю: FIFA — это FIFA. Про Fan ID спросит тот, кто будет разговаривать про футбол один на один, — пояснил Аршавин.

В апреле 2022 года компания ЕА исключила из игры FIFA ряд российских футбольных клубов. Кроме того, геймеры больше не смогут играть за национальную сборную России.

Аршавин после церемонии открытия Игр будущего в Казани предложил президенту РФ Владимиру Путину идею создания отечественного футбольного симулятора. По словам спортсмена, компьютерная игра поможет сохранить интерес к этому виду спорта у молодого поколения.

Эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко позже заявил, что основная сложность в разработке российского футбольного симулятора заключается в отсутствии опыта работы над подобными проектами. По его словам, над оригиналом десятки лет работали профессиональные разработчики.