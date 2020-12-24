Аршавин объяснил зачисление своего сына в академию «Спартака»

https://static.news.ru/photo/27228138-4606-11eb-abd6-fa163e074e61_660.jpg Андрей Аршавин Фото: andrey.arshavin10/instagram.com

Экс-футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему его сын Арсений был зачислен в академию московского «Спартака».

Буду ли сына переманивать в «Зенит»? Нет, там бесполезно. Там с мамой надо договариваться, а если бы мы могли с ней договориться, то не было бы скандалов на протяжении 10 лет, — заявил спортсмен в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

По его словам, сын живёт в Москве с матерью Юлией Барановской, а Аршавин — в Санкт-Петербурге. Изначально Арсений тренировался в академии ЦСКА, но был из неё отчислен. Экс-футболист подчеркнул, что нереально договориться с телеведущей, чтобы Арсений переехал к нему и пошёл в академию «Зенита».

Я согласен, чтобы он жил со мной, но на это, к сожалению, не пойдёт другая сторона, — отметил Аршавин.

Как писал NEWS.ru, ранее бывшая звезда «Зенита» пошутил, что вместе с сыном будут «разваливать „Спартак“ с низов». Арсений Аршавин был зачислен в академию «красно-белых» 28 ноября.

У 39-летнего Аршавина очень плохие отношения со своей бывшей гражданской женой Юлией Барановской, которая родила ему троих детей: Артёма, Яну и Арсения. Спортсмен познакомился с девушкой в июле 2003 года, вместе пара прожила до 2013 года. Несмотря на то что с момента расставания прошло семь лет, бывшие возлюбленные продолжают судиться. Так, ранее суд удовлетворил требования Аршавина о снижении суммы алиментов, но Юлия планирует подать апелляцию.