Аршавин нашёл необычный способ сделать российский футбол привлекательным

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин назвал необычный способ, который сделает чемпионат России более привлекательным. Его слова приводит «Чемпионат».

По мнению Аршавина, чтобы решить проблему небольшой привлекательности российского футбольного первенства, нужно объединиться с чемпионатами Казахстана, Азербайджана и Белоруссии. При этом в новом турнире будет заявлено 12 команд от нашей страны, а также нужно найти и присоединить по две от гостей.

Это как минимум расширило бы аудиторию. А два клуба из Азербайджана, как показал матч с нашим «Арсеналом», ничуть не хуже команд второй восьмёрки РПЛ, — сказал Аршавин.

Также бывший футболист считает, что проще всего было бы объединиться с командами из чемпионата Украины, но нынешние политические отношения между странами не позволят это сделать.

Как сообщалось, РФС разработал проект «реформы клубного футбола». Согласно проекту, РПЛ предлагается проводить по схеме «осень — весна» с участием 16 клубов. В осеннем этапе будет 24 тура, набранные командами в нём очки будут делить пополам. Во втором этапе команды поделят на первую шестёрку, которая будет в два круга бороться за чемпионство, а остальные клубы будут отстаивать право остаться в РПЛ.

Также сообщалось, что футбольный эксперт Борис Раппопорт назвал предложенную Российским футбольным союзом (РФС) реформу с делением клубов РПЛ на группы сомнительной.