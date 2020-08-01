«Арсенал» завоевал Кубок Англии

https://static.news.ru/photo/cdcf7172-d42c-11ea-a5f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-arsenal.com

Лондонский «Арсенал» обыграл «Челси» в финальном матче Кубка Англии. Встреча состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу «канониров».

Счёт был открыт «Челси» на 5-й минуте матча — Мэйсон Маунт выполнил передачу в центр, Оливье Жиру пяткой скинул мяч на Кристиана Пулишича, который своим ударом попал в ворота «Арсенала». На 28-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал пенальти, что позволило сравнять счёт.

Тем не менее на 67-й минуте Николя Пепе подхватил мяч, отпасовал в штрафную, где Обамеянг разделался с защитником и перекинул вратаря, оформив дубль. Спустя шесть минут Матео Ковачич за фол против Гранита Джаки получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Примечательно, что «Арсенал» завоёвывал трофей уже 14 раз. «Челси» становился победителем турнира восемь раз и ещё шесть раз проигрывал в финалах.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги в сезоне-2019/20. Он победил в номинации «Лучший игрок сезона».

Об этом сообщила пресс-служба премьер-лиги. Такой выбор сделали главные тренеры и капитаны команд РПЛ, пять экспертов телеканала «Матч Премьер», главный тренер сборной России Станислав Черчесов и пять представителей СМИ. Каждый из них составил топ-3 спортсменов (за первое место начислялось пять баллов, за второе — три, за третье — один).