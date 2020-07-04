«Арсенал» в меньшинстве обыграл московское «Динамо»

https://static.news.ru/photo/a942f9dc-be0b-11ea-8f1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: arsenaltula.ru

Тульский футбольный клуб «Арсенал» обыграл московское «Динамо» со счётом 1:0 в гостевом матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол в матче забил нападающий туляков Евгений Луценко на 17-й минуте встречи. Уже в первом тайме «Арсенал» остался в меньшинстве. Капитан тульской команды Кирилл Комбаров получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля на 34-й минуте матча.

На данный момент «Арсенал» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 31 очко. «Динамо» располагается на восьмой строчке, набрав на одно очко больше соперника.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тульский футбольный клуб «Арсенал» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Черевченко. Руководство клуба приняло отставку Черевченко после поражения от грозненского «Ахмата» (1:3).