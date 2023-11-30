«Арсенал» разгромил французов и вышел в плей-оф Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл «Ланс» со счетом 6:0 и вместе с ПСВ вышел в плей-офф ЛЧ

Фото: IMAGO/Paul Terry/Global Look Press

Английский футбольный клуб «Арсенал» разгромил французский «Ланс» со счетом 6:0 и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает РИА Новости. Матч пятого тура группового этапа в группе В прошел в Лондоне.

Голы на свой счет записали Кай Хаверц (13-я минута), Габриэл Жесус (21), Букайо Сака (23), Габриэл Мартинелли (27), Мартин Эдегор (45+1) и Жоржиньо (86, пенальти)

Таким образом, «Арсенал набрал 12 очков и возглавляет турнирную таблицу. На втором месте идет ПСВ из Нидерландов, у него 8 очков и он также гарантированно выходит в плей-офф. «Ланс» набрал 5 очков, замыкает квартет испанская «Севилья», сумевшая набрать лишь 2 очка. В последнем туре эти две команды будут бороться за место в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч сборной РФ с Кубой внесут в Книгу рекордов России. Основанием для внесения стало то, что мячи забили максимальное число футболистов — восемь. В составе национальной команды голы забили Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. Россия разгромила Кубу со счетом 8:0.

В свою очередь на Украине стало известно, что 19-летний игрок «Шахтера» Александр Распутько, не вернулся на родину после гостевого матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном». По данным СМИ и Telegram‑каналов, полузащитник мог уехать из Бельгии в Россию. Пресс-служба украинского «Шахтера» подтвердила исчезновение защитника команды.