«Арсенал» одержал победу над «Ливерпулем» и забрал Суперкубок Англии

https://static.news.ru/photo/a0f92f56-ea22-11ea-b36e-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-arsenal.com

«Арсенал» победил «Ливерпуль» в серии пенальти и забрал Суперкубок Англии.

Так, счёт в первом тайме открыл нападающий лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг. Ответный мяч провёл Такуми Минамино. По окончании основного времени была назначена серия пенальти — в составе «Ливерпуля» единственный удар не реализовал Райан Брюстер. Что же касается «Арсенала» — все игроки команды были точны.

Известно, что для «Арсенала» это 16-я победа в Суперкубке, клуб вышел на второе место, оставив позади «Ливерпуль». Рекорд принадлежит «Манчестер Юнайтед» — 21 трофей.

Ранее NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб «Спартак» в домашнем матче шестого тура обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:1. Таким образом, «красно-белые» обошли «Зенит» в турнирной таблице.

Так, на гол игрока туляков Даниила Хлусевича (36-я минута) «Спартак» ответил точными ударами Александра Соболева (41) и Самуэля Жиго (45+3).