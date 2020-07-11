«Арсенал» обыграл «Тамбов» благодаря голу Луценко

https://static.news.ru/photo/0e3e6800-c387-11ea-89fa-fa163e074e61_660.jpg Евгений Луценко Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Тульский футбольный клуб «Арсенал» обыграл «Тамбов» со счётом 2:1 в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги.

Счёт на 20-й минуте открыл полузащитник тульской команды Владислав Пантелеев, забив мяч с пенальти. Полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков сравнял счёт на 54-й минуте матча. Победу «Арсеналу» принёс нападающий Евгений Луценко, забив гол на 84-й минуте встречи.

Луценко забивает в шестом матче подряд. На данный момент он идёт на втором месте в списке бомбардиров нынешнего сезона РПЛ, завив 15 голов.

«Арсенал» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 34 очка. «Тамбов» занимает 14-е место, набрав 28 очков.

NEWS.ru сообщал, что в матчах 26-го тура РПЛ тульский «Арсенал» обыграл московское «Динамо» со счётом 1:0, самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сыграл вничью с «Ростовом», «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи», «Тамбов» обыграл московский «Спартак» со счётом 3:2, ЦСКА разгромил «Ахмат» со счётом 4:0, «Уфа» на домашнем поле сыграла вничью с екатеринбургским «Уралом», «Рубин» обыграл «Оренбург» со счётом 1:0, а петербургский «Зенит» обыграл в гостях «Краснодар» со счётом 4:2 и стал шестикратным чемпионом России.