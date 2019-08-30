https://static.news.ru/photo/7b0bf088-cce8-11e9-b4a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Marriott, via imago-images.de/Global Look Press

Матч четвёртого тура Английской премьер-лиги между лондонскими клубами «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» завершился со счётом 2:2.

Счёт на десятой минуте открыл футболист «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен. На сороковой минуте его товарищ по команде Харри Кейн отправил ещё один мяч в ворота соперников. «Арсеналу» в итоге удалось сравнять счёт — два гола забили Александер Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Ранее News.ru писал, что английский футбольный клуб «Тоттенхэм» одержал победу над туринским «Ювентусом» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу англичан. Победный мяч в добавленное время записал себе в актив лидер «шпор» Гарри Кейн.