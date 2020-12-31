Арнор Сигурдссон заявил о возможном уходе из ЦСКА

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Исландский футболист Арнор Сигурдссон заявил о возможном уходе из российского ФК ЦСКА. По его словам, он не совсем доволен своим положением в команде. В сезоне 2020/2021 спортсмен провёл 19 матчей за армейцев в чемпионате РФ и Лиге Европы (ЛЕ), отметившись двумя голами. При этом, полузащитник только 6 раз выходил на поле с первых минут.

Я изучу ситуацию с точки зрения того, что считаю лучшим вариантом для себя и своей футбольной карьеры. Остаться в ЦСКА или искать другой клуб, — цитирует его портал dv.is.

Сигурдссон перешёл в ЦСКА из шведского «Норрчепинга» в августе 2018 года. Всего за российский клуб исландец сыграл 75 матчей, забил 13 мячей.

Накануне бывший игрок сборной РФ Александр Мостовой прокомментировал уход наставников Сергея Овчинникова и Виктора Онопко из ЦСКА. По его словам, специалисты проработали 11 и 8 лет. При этом «проработали» — это ещё громко сказано. Нет совершенно ничего странного в том, что тренеров со временем убрали.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал специалиста, который, по его мнению, на данный момент является лучшим тренером в Российской премьер-лиге. Юрий Павлович, руководствуясь очевидным критерием — лидерством «Зенита» в чемпионате, объявил лучшим Семака.

В текущем розыгрыше РПЛ «сине-бело-голубые» ушли на зимнюю паузу единоличными лидерами турнирной таблицы. В последнем матче перед перерывом они уверенно победили ближайшего на тот момент преследователя — «Спартак» — со счётом 3:1. Благодаря этому успеху «Зенит» закрепился на первой строчке, набрав 41 очко.