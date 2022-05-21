Армянский футболист заявил, что в Европе россиян считают «страшными людьми» Бывший нападающий «Сочи» Карапетян: в Европе каждый день говорят, что русские плохие

Александр Карапетян / Фото vk.com/pfcsochi

Бывший нападающий «Сочи» Александр Карапетян, выступающий за армянский «Алашкерт», сообщил, что в Европе ежедневно говорят о том, что русские плохие. В интервью Metaratings.ru футболист рассказал, что у европейцев искажённое представление о России.

Буквально везде висят флаги ЛГБТ, а теперь и Украины, но многие люди просто не понимают, что происходит. Каждый день говорят, что русские плохие, а простые люди не разбираются в нюансах и во всё верят. В Европе представление, что в России живут только страшные люди. Да, ситуация в мире трудная, но я за Россию, за людей, которые в ней живут, — сказал Карапетян.

34-летний футболист выступал за «Сочи» с 2019 по 2020 год. В 2020-м он также был игроком «Тамбова». Ранее армянский нападающий выступал за немецкие и люксембургские клубы. С января этого года он играет за «Алашкерт».

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях из-за того, что РФ нарушила олимпийское перемирие.