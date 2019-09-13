https://static.news.ru/photo/da59fe28-d552-11e9-b31d-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ari_gol1000

Форвард «Краснодара» Ари признался, что хочет получить вызов в сборную России на предстоящие в октябре отборочные матчи к чемпионату Европы — 2020 против Шотландии и Кипра.

Я надеюсь на то, что меня вызовут на матчи сборной России в октябре. У меня уже есть опыт выступления за национальную команду. Россия сейчас очень сильна, поэтому нужно доказывать, что ты достоин вызова в сборную, — цитирует форварда ТАСС .

Ари с 2018 года имеет российское гражданство. На его счету участие в двух товарищеских матчах — против Германии и Швеции. Последний раз он получал вызов в сборную России в ноябре прошлого года.

Подопечные Станислава Черчесова после шести туров имеют в своём активе 15 набранных очков, расположившись в своей отборочной группе на втором месте. Россияне практически обеспечили себе участие в финальной стадии турнира.

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