https://static.news.ru/photo/0bc120ea-e115-11e9-85e5-fa163e074e61_660.jpg Хорхе Сампаоли Фото: viciovillano/flickr.com

Аргентинский тренер Хорхе Сампаоли подал в суд на Федерацию футбола Чили и требует компенсацию в размере €4,5 миллиона.

Сампаоли, тренировавший чилийскую сборную с 2012 по 2016 год, вместе с двумя своими помощниками, Себастьяном Беккаче и Хорхе Дезио, требует, чтобы организация вернула им около €1,38 млн, которые они заплатили чилийскому казначейству в виде налогов. Они считают, что эту сумму необходимо было выплатить после согласования с руководством чилийского футбола в ноябре 2015-го, сообщает AS.

Ещё €3,1 млн руководство должно выплатить за моральный ущерб, нанесённый специалистам. Имя Сампаоли связали с бывшим президентом Федерации футбола Чили Серхио Хадуэ, который ушёл в отставку и отправился в США на допрос по делу о коррупционном скандале в ФИФА.

В 2015 году СМИ писали, что Сампаоли получил премию за победу в Кубке Америки в обход налоговых органов страны.

В данный момент Сампаоли является главным тренером бразильского «Сантоса».

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