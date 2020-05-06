Аргентинский форвард «Ювентуса» Дибала победил коронавирус

https://static.news.ru/photo/85120904-8fdf-11ea-b0a3-fa163e074e61_660.jpg Пауло Дибала Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала справился с коронавирусной инфекцией и теперь освобождён от режима домашней изоляции. Выступающий за итальянский клуб с 2015 года 26-летний аргентинец получил отрицательный результат очередного теста на наличие COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Дибала стал третьим игроком «Ювентуса», победившим коронавирус — до него вылечились полузащитник Блез Матюиди и защитник Даниэле Ругани.

Ранее NEWS.ru сообщал, что игроки клуба «Ювентус» вернулись к тренировкам на базе команды после приостановки Серии А из-за пандемии коронавируса. Тренировки проводятся на индивидуальной основе, прибытие игроков будет осуществляться поэтапно, чтобы обеспечить полное соблюдение действующих требований.