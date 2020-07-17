Аргентинец Гайч подписал предварительное соглашение с ЦСКА

https://static.news.ru/photo/4705f70e-c830-11ea-81dc-fa163e074e61_660.jpg Адольфо Гайч Фото: Foto Olimpik/Global Look Press

Нападающий аргентинского футбольного клуба «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч подписал предварительное соглашение с московским ЦСКА. По словам спортсмена, он переходит «в отличную команду».

Он отметил, что для него переезд в Россию — «хороший первый шаг», чтобы в дальнейшем перебраться в более сильную лигу.

Мы подписали предварительное соглашение, осталось уточнить детали, — приводит слова Гайча Radio La Red.

По некоторым данным, 21-летний форвард подпишет с «армейцами» контракт на пять лет.

Аргентинец выступает за команду из города Буэнос-Айрес с 2018 года. В его активе семь голов и одна голевая передача в 27 матчах. В прошедшем сезоне спортсмен сыграл 12 игр, в которых забил пять мячей.

Как писал NEWS.ru, единственным отрицательным моментом, который мешал игроку присоединиться к московской команде, являлись условия личного договора. «Красно-синие» были готовы увеличить сумму контракта, не просто сохранив €8,5 млн в качестве предложения для «Сан-Лоренсо», но и разрешив получить 20% от суммы после перепродажи Гайча в другой клуб.