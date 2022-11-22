Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре

Фото: IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press

Сборная Аргентины проиграла команде Саудовской Аравии в первом туре группового этапа чемпионата мира — 2022 года в Катаре. Матч завершился со счетом 2:1.

Счет на 10-й минуте открыл Лионель Месси, реализовавший пенальти. В первом тайме аргентинцы забили еще три мяча благодаря точным ударам Месси и Лаутаро Мартинеса (дважды), но все эти голы были отменены из-за офсайдов.

Во втором тайме саудиты забили дважды за пять минут: на 48-й минуте отличился Аль-Шехри, а на 53-й — Аль-Давасари. Счет матча не изменился, несмотря на можество атак сборной Аргентины и 14 добавленных минут.

Таким образом, Саудовская Аравия с тремя очками вышла на первое место в группе C. В ней также сыграют команды Мексики и Польши, их матч начнется в 19:00 по Москве.

21 ноября США и Уэльс сыграли вничью, Англия разгромила Иран со счетом 6:2, а Нидерланды выиграли у Сенегала — 2:0.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.