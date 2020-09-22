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Российские арбитры обслужат матч женской квалификации ЧЕ-2022

21:07, 22 сентября 2020
Фото: unsplash.com

В рамках отборочного матча женского Евро-2022 Франция — Северная Македония будет работать российская бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной, следует из сообщения пресс-службы Российского футбольного союза (РФС).

Как уточняется, ассистентами в матче выступят Юлия Петрова и Екатерина Чернова. В качестве резервного рефери заявлена Надежда Горинова.

Матч Франция — Северная Македония пройдёт 23 октября.

Ранее NEWS.ru писал, что арбитром полуфинального матча женской Лиги чемпионов была назначена россиянка Анастасия Пустовойтова.

Также в бригаду Пустовойтовой вошла ассистент Екатерина Курочкина.

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