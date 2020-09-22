Российские арбитры обслужат матч женской квалификации ЧЕ-2022

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Прокуратура Швейцарии запросила три года тюремного заключения для бывшего секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Жерома Вальке и 28 месяцев для президента французского футбольного клуба ПСЖ Нассера аль-Хелаифи по подозрению в коррупции.

Об этом сообщает Le Monde. Вальке швейцарская Генпрокуратура обвиняет в том, что он во время нахождения в должности получил от президента ПСЖ различные преференции, в финансовом выражении эквивалентные сумме от...