Арбитражный суд Москвы отказал ФК «Локомотив» в иске к Геркусу

Арбитражный суд города Москвы принял решение об отказе столичному футбольному клубу «Локомотив» в многомиллионом иске к бывшему гендиректору клуба Илье Геркусу.
Об этом
Илья Геркус с 2016 года занимал пост президента «Локомотива», в 2018 году его должность переименовали, и он стал генеральным директором. В декабре 2018 года он покинул свой пост.
Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус заявил, что иск московской команды против него является пиар-акцией.
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