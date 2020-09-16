Арбитражный суд Москвы отказал ФК «Локомотив» в иске к Геркусу

https://static.news.ru/photo/1e74f184-f835-11ea-bcdd-fa163e074e61_660.jpg Илья Геркус Фото: Елена Рыбакова/wikipedia.org

Арбитражный суд города Москвы принял решение об отказе столичному футбольному клубу «Локомотив» в многомиллионом иске к бывшему гендиректору клуба Илье Геркусу.

Об этом сообщает РИА Новости. По его данным, «Локомотив» изначально потребовал взыскать с экс-гендира около 144,6 млн рублей. Арбитражный суд Москвы рассматривал этот иск с 28 января 2020 года. В сентябре Геркус сообщал, что сумма была снижена на 10 млн рублей. 16 сентября прошло очередное заседание, в результате суд отказал клубу в иске.

Илья Геркус с 2016 года занимал пост президента «Локомотива», в 2018 году его должность переименовали, и он стал генеральным директором. В декабре 2018 года он покинул свой пост.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус заявил, что иск московской команды против него является пиар-акцией.